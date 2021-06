In Roland Garros versuchte es Safiullin im vergangenen Jahr erstmals, in das Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers zu gelangen. Die Unternehmung scheiterte in der 2. Runde der Qualifikation. Mehr Erfolg hatte der Russe im Februar in Melbourne. Nach der gelungen Quali überstand er sogar die 1. Runde, zog erst danach gegen Cameron Norrie in vier Sätzen den Kürzeren. In dieser Saison überstand der 23-Jährige nun auch die Qualifikation für die French Open, räumte dabei Guido Andreozzi, Liam Broady und Jozef Kovalik aus dem Weg. Im Hauptfeld angekommen, schlug Safiullin in der 1. Runde den spanischen Qualifikanten Carlos Taberner in vier Sätzen.