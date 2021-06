French Open 2021 live: Andrey Rublev vs. Jan-Lennard Struff im TV, Livestream und Liveticker

Andrey Rublev trifft in der ersten Runde der French Open 2021 auf Jan-Lennard Struff. Das Match gibt es ab ca. 12:30 Uhr live im TV und Livestream in Deutschland bei ServusTV sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.06.2021, 11:38 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev und Jan-Lennard Struff treffen sich 2021 zum dritten Mal

Es wird bereits das dritte Aufeinandertreffen zwischen Struff und Rublev in diesem jahr werden, die beiden bisherigen beim ATP Cup in Melbourne und zuletzt beim ATP-Tour-Masters-1000-Turnier in Rom hat der Russe für sich entscheiden können. Die allererste Partie 2018 in St. Petersburg ging an den Deutschen.

Während Struff nichts zu verlieren hat, geht Andrey Rublev als einer der hoffnungsvollen Außenseiter in das zweite Major des Jahres. Allerdings hat es die Ausloung nicht gut mit ihm gemeint: Schon im Viertelfinale könnte Rafael Nadal warten.

Rublev vs. Struff - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Andrey Rublev und Jan-Lennard Struff gibt es ab ca. 12:30 Uhr live im TV und Livestream in Deutschland bei ServusTV.

Hier das Einzel-Tableau in Paris