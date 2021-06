French Open 2021 live: Daniil Medvedev vs. Tommy Paul im TV, Livestream und Liveticker

Daniil Medvedev trifft in der zweiten Runde der French Open auf den US-Amerikaner Tommy Paul. Das Match gibt es hier im Match-Tracker und im TV und Livestream bei Eurosport.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.06.2021, 21:11 Uhr

Daniil Medvedev hat bei den French Open sein erstes Einzel-Match gewonnen

Daniil Medvedev kann also doch in Roland Garros gewinnen. Das hat der Russe, immerhin die Nummer zwei der Herren-Tenniswelt, am Montag eindrucksvoll bewiesen, als Medvedev in Runde eins dem Kasachen Alexander Bublik keine Chance ließ. Nun trifft Medvedev auf Tommy Paul - und ist erneut der eindeutige Favorit.

In den ATP-Charts trennen die beiden exakt 50 Plätze, Tommy Paul rangiert aktuell auf Weltranglistenplatz 52. Duell der beiden gab es auf der ATP-Tour bislang noch keines, das Aufeinandertreffen in Roland Garros stellt dementsprechend eine Premiere für die beiden Mitzwanziger dar.

Medvedev vs. Paul - wo es einen Livestream gibt

Daniil Medvedev gegen Tommy Paul ist für 21:00 Uhr als Night-Session-Match angesetzt und wird live im TV und Stream bei Eurosport angeboten. Hier könnt ihr das Match indes im Matchtracker mitverfolgen.