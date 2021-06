French Open 2021 live: Jan-Lennard Struff vs. Carlos Alcaraz im TV, Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff trifft in der dritten Runde der French Open 2021 auf den spanischen Youngster Carlos Alcaraz. Das Match gibt es ab ca. 12:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.06.2021, 22:35 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff trifft aus Carlos Alcaraz

Wer bei einem Grand-Slam-Turnier fünf Matches gewonnen hat, der sollte eigentlich im Halbfinale stehen. Es sei denn, er musste wie Carlos Alcaraz durch die Qualifikation. Diese hat der 17-jährige Spanier bravourös gemeistert, auch die Matches im Hauptfeld lassen sich beis jetzt gut an. So hat Alcaraz in Runde zwei mit München- und Doha.Champion Nikoloz Basilashvili nicht lange herum gefackelt.

Jan-Lennard Struff dagegen hat mit seinem Fünf-Satz-Erfolg gegen Andrey Rublev eine der größeren Überraschungen des Turniers geliefert. Der Zweitrunden-Sieg gegen Facundo Bagnis nahm sich dagegen rechtschaffen unspektakulär aus.

Struff vs. Alcaraz - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Jan-Lennard Struff und Carlos Alcaraz gibt es ab ca. 12:30 Uhr Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport,

Hier das Einzel-Tableau in Roland Garros