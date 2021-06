Auch im siebten Spiel des Satzes geht es hin und her! Die beiden liefern sich einige lange Rallys, in den Struff gut mithält, am Ende aber entscheidend verzieht. Der Deutsche zwingt seinen Kontrahenten erneut über Einstand, doch dann macht Schwartzman das Spiel zu und lässt erleichtert ein lautes "Come on" heraus.