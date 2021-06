French Open 2021 live: Novak Djokovic vs. Lorenzo Musetti im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic trifft im Achtelfinale der French Open 2021 auf Lorenzo Musetti. Das Match gibt es ab ca. 13:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.06.2021, 13:54 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Lorenzo Musetti bekommt es mit Novak Djokovic zu tun

Während Lorenzo Musetti erstamls in der Runde der letzten 16 bei einem Grand-Slam-Turnier steht, ist dies für den 18-maligen Major-Champion aus Serbien längst zur lieben Gewohnheit geworden. Novak Djokovic geht natürlich als klarere Favorit in diese Begegnung, zumal er im Verlauf des bisherigen Turniers keine Probleme gehabt hat.

Musetti hat in der dritten Runde seinen Landsmann Marco Cecchinato besiegt nd ist neben Jannik Sinner der zweite italienische Teenager, der in diesem Jahr bei den French Open im Viertelfinale steht. Sinner trifft im Anschluss an dieses Match auf Rafael Nadal.

Djokovic vs. Musetti - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Novak Djokovic und Lorenzo Musetti gibt es ab ca. 13:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport.

Hier das Einzel-Tableau in Roland Garros