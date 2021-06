French Open 2021 live: Novak Djokovic vs. Matteo Berrettini im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic trifft im Viertelfinale der French Open 2021 auf Matteo Berrettini. Das Match gibt es ab 20:00 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.06.2021, 08:46 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini möchte Novak Djokovic fordern

Der nächste Italiener also für Novak Djokovic: Nachdem der Weltranglisten-Erste im Achtelfinale mit Lorenzo Musetti in der Anfangsphase große Probleme hatte, kommt es nun zum Treffen mit dessen erfahrenerem Landsmann Matteo Berrettini. Der konnte sich etwas ausruhen, Gegner Roger Federer trat zum Achtelfinalmatch nicht mehr an.

Die Bilanz zwischen den beiden ist eine noch sehr kurze: Es gab erst ein Aufeinandertreffen. Das gewann Novak Djokovic bei den ATP Finals in London 2019 glatt mit 6:2 und 6:1.

Djokovic vs. Berrettini - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Novak Djokovic und Matteo Berrettini gibt es ab 20:00 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport.

