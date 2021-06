French Open 2021 live: Rafael Nadal vs. Diego Schwartzman im TV, Livestream und Liveticker

Rafael Nadal trifft im Viertelfinale der French Open 2021 auf Diego Schwartzman. Das Match gibt es ab ca. 14:00 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.06.2021, 08:47 Uhr

Wie schnell doch so ein Jahr vergeht. Wobei es nicht einmal ein ganzes Jahr her ist, dass sich Rafael Nadal und Diego Schwartzman im Halbfinale der French Open begegnet sind. Denn die 2020er-Ausgabe wurde bekanntlich im Herbst ausgetragen. Nadal jedenfalls gewann damals glatt - und holte sich im Endspiel gegen Novak Djokovic seinen 13. Titel in Roland Garros.

Die Voraussetzungen sind am heutigen Mittwoch entwas anders. Denn Diego Schwartzman hat wie Rafael Nadal noch keinen Satz abgegeben. 2020 musste er vor dem Match mit dem Spanier gegen Dominic Thiem über fünf lange Sätze gehen. Favorit ist natürlich Nadal. Der führt in der Bilanz gegen Schwartzman mit 10:1-Siegen.

Nadal vs. Schwartzman - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Rafael Nadal und Diego Schwartzman ist als dritte Partie nach 11:00 Uhr angesetzt und gibt es ab ca. 14:00 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport.

