French Open 2021 live: Roger Federer vs. Denis Istomin im TV, Livestream und Liveticker

Roger Federer steigt am Montag ind ie French Open 2021 an. Das Match gegen Denis Istomin gibt es nicht vor 16 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und in unserem Match-Tracker.

zuletzt bearbeitet: 31.05.2021, 07:29 Uhr

© Getty Images Roger Federer spielt erstmals seit 2019 in Roland Garros

Es wird die achte Partie zwischen Federer und Istomin werden - der Schweizer hat alle bisherigen für sich entscheiden. Die erste 2006 bei den Australian Open, die bislang jüngste ebendort im Jahr 2019. Der Usbeke konnte bis dato zwei Satzgewinne gegen Federer verbuchen, beide in der Halle von Basel.

Einen Vorteil bringt Denis Istomin allerdings in das Erstrunden-Duell mit Roger Federer mit: Matchpraxis. Istomin hat in der Qualifikation drei Matches gewonnen - so viele hat Federer in der gesamten Saison insgesamt gespielt. Und dabei nur einen Sieg (gegen Daniel Evans in Doha) einfahren können.

Federer vs. Istomin - wo es einen Livestream gibt

Das Match von Roger Federer gegen Denis Istomin gibt es nicht vor 16 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport.

Hier das Einzel-Tableau in Roland Garros