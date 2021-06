French Open 2021 live: Roger Federer vs. Dominik Koepfer im TV, Livestream und Liveticker

Roger Federer trifft in der dritten Runde der French Open 2021 auf Dominik Koepfer. Das Match gibt es ab 21 Uhr live im TvVund Livestream in Deutschland bei ServusTV, bei Eurosport und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.06.2021, 22:34 Uhr

© Getty Images Roger Federer trifft erstmals auf Dominik Koepfer

Der Maestro gegen den Pitbull. Die Drittrundenbegegnung zwische Roger Federer und Dominik Koepfer wird eine Premiere, der Schweizer und der Deutsche sind sich auch der ATP-Tour noch nie gegenüber gestanden, ja, haben noch nicht einmal gemeinsam trainiert.Die Vorfreude darauf ist vor allem auf Seiten Koepfers ziemlich groß.

Federer hat nach dem spielerisch leichten Auftaktsieg gegen Denis Istomin mit Marin Cilic eine erste richtig harte Aufgabe zu bestehen gehabt, Koepfer konnte sich nach Gregoire Barrere auch gegen Taylor Fritz durchsetzen.

Federer vs. Koepfer - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Roger Federer und Dominik Koepfer gibt es ab 21 Uhr live im Tv und Livestream in Deutschland bei ServusTV und bei bei Eurosport.

Hier das Einzel-Tableau in Roland Garros