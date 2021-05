French Open 2021: Marterer und Gojowczyk verpassen zweite Runde

Qualifikant Maximilian Marterer und Lucky Loser Peter Gojowczyk haben bei den French Open 2021 den Einzug in die zweite Runde versäumt.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 31.05.2021, 13:59 Uhr

Maximilian Marterer hat den erhofften Sprung in die zweite Runde der French Open verpasst. Der 25 Jahre alte Nürnberger unterlag am Montag in Paris dem Serben Filip Krajinovic mit 4:6, 1:6, 6:7 (3:7). Marterer hatte sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt. Sein bestes Resultat in Roland Garros bleibt der Achtelfinaleinzug 2018.

Marterer ist bei der diesjährigen Ausgabe nach Yannick Hanfmann (Karlsruhe) und Oscar Otte (Köln), der im direkten Duell Alexander Zverev (Hamburg) in fünf Sätzen unterlag, als dritter Deutscher in der ersten Runde des Herreneinzels gescheitert. Wenige Minuten später ereilte Peter Gojowczyk dasselbe Schicksal. Der Dachauer verlor gegen den Italiener Ginaluca Mager mit 2:6, 6:3, 4:6 und 5:7

Hier das Einzel-Tableau in Roland Garros