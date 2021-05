French Open 2021: mybet Match of the Day - Daniil Medvedev gegen Alexander Bublik

Daniil Medvedev eröffnet am Montag seine French Open 2021. Der Russe trifft dabei auf den gefährlichen Alexander Bublik aus Kasachstan. Bei mybet ist Medvedev leicht favorisiert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.05.2021, 12:18 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev trifft zum zweiten Mal auf Alexander Bublik

Gut möglich, dass Daniil Medvedev in der Woche vor Roland Garros mit Alexander Bublik ein paar Bälle geschlagen hat. Medvedev und Bublik haben beide an der jüngsten Ausgabe des Ultimate Tennis Showdowns in der Akademie von Patrick Mouratoglou partizipiert, Medvedev ist dort mittlerweile Stammgast. Ein bisschen Übung tut für den Weltranglisten-Zweiten not, so richtig gut ist die Sandplatz-Saison nicht verlaufen.



Bei lediglich zwei Turnieren trat Daniil Medvedev an, ein mühsam erkämpfter Sieg gegen Alejandro Davidovich Fokina in Madrid war das einzige Erfolgserlebnis. Ansonsten setzte es Pleiten gegen Cristian Garin (eben in Madrid) und gegen Landsmann Aslan Karatsev in Rom. Man sollte also meinen, dass die Asche und Medvedev ein Paar sind, das nicht so recht froh miteinander wird. Tatsächlich aber erklärte der regierende ATP-Weltmeister, dass er in Roland Garros bestens zurecht käme, weil sich die Plätze so spielen würden wie die von ihm präferierten Hardcourts. Nun, denn: Die Probe auf´s Exempel wird im zweiten Match nach 12 Uhr auf dem Court Philippe-Chatrier stattfinden.

Erst die zweite Partie zwischen Medvedev und Bublik

Da fühlt sich eigentlich auch Alexander Bublik wohler. Der Kasache hat mit seinem Viertelfinal-Einzug in Madrid aber gezeigt, dass er auch auf Sand starkes Tennis anbieten kann. Inklusive Unteram-Aufschläge.

Erfahrungswerte gibt es vor diesem Match so gut wie keine: Denn die einzige Partie zwischen Medvedev und Bublik liegt schon knapp fünf Jahre zurück. Im Herbst 2016 gewann der Russe in St. Petersburg mit 6:4 und 6:0.

Die Quoten bei mybet sehen Daniil Medvedev mit 1,48:1 im Vorteil, für einen Sieg von Alexander Bublik wird eine Quote von 2,65:1 aufgerufen

