French Open 2021: mybet Match of the Day - Stefanos Tsitsipas gegen John Isner

Stefanos Tsitsipas und John Isner bestreiten am Freitag die Night Session bei den French Open 2021. Der Grieche ist im mybet Match of the Day dabei leichter Favorit.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.06.2021, 13:25 Uhr

Stefanos Tsitsipas bekommt es mit John Isner zu tun

Ob John Isner am heutigen Freitagabend an jene Night Session zurück denken wird, die er gegen Roger Federer am Labour Day während der US Open 2015 gespielt hat? Die Chancen dafür stehen: schlecht. Denn außer der späten Uhrzeit hat die Partie gegen Stefanos Tsitsipas mit jener gegen den Maestro nichts gemein. Schließlich wird noch ohne Zuschauer gespielt - der Sperrstunde in Paris sei Dank. Und außerdem auf Asche.

Das ist ein Novum in der gegenseitigen Historie zwischen Isner und Tsitsipas. Fünf Partien hat es zwischen den beiden bislang gegeben, die ersten beiden gingen an den Veteran, die jüngsten drei an Tsitsipas. Eben der geht zwar als Favorit ins Match, würde aber lieber unter dem Radar fliegen. Ja, Tsitsipas hatte vor Beginn des zweiten Majors sogar gemeint, es wäre ihm am liebsten, wenn man seine Erfolge in Roland Garros als Überraschung bewerten würde.

Tsitsipas einer der Mitfavoriten in Paris

Das allerdings ist jugendliches Wunschdenken des Mannes aus Athen. Stefanos Tsitsipas hat im vergangenen Herbst das Halbfinale in Roland Garros erreicht, dort in fünf Sätzen gegen Novak Djokovic verloren. In der laufenden Saison gelang Tsitsipas in Monte Carlo der erste Coup bei einem ATP-Masters-1000-Turnier, spätestens der hat ihn zu einem der Mitfavoriten in Paris 2021 gemacht. Die ersten beiden Hürden hat Tsitsipas ohne Satzverlust genommen, er wirkte allerdings nicht immer so souverän, wie die Ergebnisse gegen Jeremy Chardy und Pedro Martinez nahelegen.

John Isner wiederum sind die French Open kein primäres Anliegen. Der Aufschlagriese fühlt sich auf schnelleren Belägen in der Regel wohler. Wobei: Glaubt man Roger Federer, dann spielen sich die French Open in diesem Jahr bei trockenen Bedingungen ohnehin schneller als die meisten Hartplatz-Turniere. Ob das allerdings auch für einen potenziell etwas kühleren Freitagabend gilt, wird sich weisen. Die Buchmacher bei mybet sehen jedenfalls Stefanos Tsitsipas mit einer Quote von 1,12:1 klar vorne. Ein Sieg von John Isner würde das 6,75-fache des Einsatzes bringen. Das Match gegen Federer 2015 hat Isner übrigens in drei Sätzen verloren.

