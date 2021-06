French Open 2021: Rafael Nadal lässt gegen Cameron Norrie erwartungsgemäß nichts anbrennen

Nach einer größtenteils souveränen Vorstellung des 35-Jährigen wartet im Achtelfinale nun der junge Italiener Jannick Sinner.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.06.2021, 18:38 Uhr

Rafael Nadal war selbstverständlich gewarnt vor seinem heutigen Gegner. Auf die leichte Schulter war Cameron Norrie freilich nicht zu nehmen gewesen, hatte dieser doch beim Vorbereitungsturnier in Lyon einen zugegebenermaßen im Formtief befindlichen Dominic Thiem aus dem Rennen genommen und sich danach tapfer ins Turnierfinale gekämpft, wo er dann aber gegen Stefanos Tsitsipas in zwei glatten Sätzen das Nachsehen hatte.



Satz Nummer eins war von relativer Unaufgeregtheit geprägt und ging ohne besondere Vorkommnisse mit 6:3 an den Mallorquiner. Lediglich zu Beginn des zweiten Satzes wackelte Nadal bei eigenem Aufschlag und zog sich zwei Breaks zu, die er jedoch in kürzester Zeit wieder wettgemacht hatte und im Anschluss auch den zweiten Akt mit 6:3 abschloss. Im finalen Durchgang hätte Nadal wohl noch kürzeren Prozess machen können, zog letzten Endes mit einem weiteren 6:3 völlig ungefährdet in die nächste Runde ein.



Jetzt folgt für den Weltranglisten-Dritten im Achtelfinale die wohl bisher größte Herausforderung des laufenden Turniers und eine Neuauflage des letztjährigen Viertelfinals. Jannick Sinner, der seinerseits in der Runde der letzten 32 den Schweden Mikael Ymer klar in drei Sätzen abgefrühstückt hat, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr in die Waagschale werfen können, um den Turnierfavoriten ins Wanken zu bringen. Das Head-to-head der beiden lässt allerdings auch für den 19-Jährigen wenig hoffen. 0:2 steht es da. Selbst ein Satzgewinn wäre für Sinner gegen Nadal eine Premiere.

