French Open 2021: Starker Jan-Lennard Struff schlägt Andrey Rublev in fünf Sätzen

Jan-Lennard Struff hat bei den French Open mit Andrey Rublev überraschend einen der Mitfavoriten auf den Titel ausgeschalten. Struff gewann mit 6:3, 7:6 (6), 3:6, 4:6 und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.06.2021, 16:53 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff hat ein großes Match hingelegt

Was für eine Leistung von Jan-Lennard Struff! Der deutsche Davis-Cup-Spieler lag gegen Andrey Rublev schon komfortabel mit 2:0-Sätzen in Führung, schien mit dem Verlust des vierten Durchgangs das Momentum verloren zu haben - und zog schließlich doch mit einem 6:3, 7:6 (6), 3:6, 4:6 und 6:4 in die zweite Runde ein. Für Struff war es der siebente Sieg in einem Fünf-Satz-Match in Folge. Nach 3:48 Stunden verwertete Struff seinen zweiten Matchball mit einem starken Aufschlag, den Rublev nicht mehr ins Feld brachte.

In Runde zwei wartet mit Facundo Bagnis nun eine lösbare Aufgabe auf Struff, vorausichtlich am Donnerstag.

Nach dem verlorenen ersten Satz schien Rublev in Durchgang zwei besser ins Match zu kommen, konnte den Satz aber nicht ausservieren. Struff rettete sich ins Tiebreak, das er mit einem Aufschlag auf die Linie für sich entschied. Nachdem Rublev den Satzausgleich geschafft hatte, reichte Struff ein frühes Break im fünften Akt. Probleme hatte er lediglich beim Stand von 4:3, als er dem favorisierten Russen noch einmal zwei Breakbälle zugestand. Aber Struff blieb nervenstark - und zog verdient in Runde zwei ein.

