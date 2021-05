French Open 2021: Thiem und Zverev beginnen schon am Sonntag

Dominic Thiem und Alexander Zverev werden ihre French Open 2021 schon am Sonntag eröffnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.05.2021, 16:41 Uhr

© Getty Images Das ist ein mögliches Viertelfinale in Paris: Dominic Thiem vs. Alexander Zverev

Seit einigen Jahren ist es in Roland Garros Usus, dass die Matches der Hauptrunde schon am Sonntag, also zwei Wochen vor dem Endspiel der Männer, ihren Anfang nehmen. Und in diesem Jahr sind Dominic Thiem und Alexander Zverev gleich mitten drin im Auftaktgeschehen. Wie die Organisatoren am Freitag bekannt gaben, werden Teile der unteren Tableau-Hälfte bei den Männern und Teile der oberen Hälfte der Frauen am Sonntag ausgespielt.

Dominic Thiem weiß schon seit Donnerstag, dass er gegen den spanischen Routinier Pablo Andujar eröffnen wird, Alexander Zverev bekommt es in jedem Fall mit einem Qualifikanten zu tun. Wie übrigens auch in Runde zwei. Stefanos Tsitsipas und Daniil Medvedev, ebenfalls in den unteren Teil des Rasters gelost, steigen erst am Montag ins Spielgeschehen ein.

