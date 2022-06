French Open 2022: Alexander Zverev - Der Unverwundbare humpelt aus dem Turnier

Das Aus von Alexander Zverev im Halbfinale der French Open 2022 markiert einen ganz besonders bitteren Rückschlag auf dem Weg zum ersten Grand-Slam-Titel der deutschen Nummer eins.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.06.2022, 19:22 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev und Rafael Nadal am Freitag in Paris

Von Jens Huiber aus Roland Garros

Die Nachrichtenlage auf den Tribünen im Stade Roland Garros war spärlich, langsam sickerte aber über die verschiedenen Kanäle aus Deutschland durch: Nein, Alexander Zverev würde nach seinem Sturz auf dem Court Philippe-Chatrier nicht in der Lage sein, das Match gegen Rafael Nadal wieder aufzunehmen. Und tatsächlich humpelte die Nummer drei der Welt wenige Augenblicke später auf Krücken gestützt auf den Platz und aus dem Turnier.

Ein dramatischer Abschluss einer Partie, die an dramatischen Wendungen bis dahin schon nicht arm war. 3:01 Stunden waren zum Zeitpunkt des Sturzes von Zverev schon gespielt - der zweite Satz aber immer noch nicht entschieden. Nadal hatte gerade zum 6:6 ausgeglichen, Zverev versuchte, einen unerreichbaren Ball doch noch zu arretieren, es ging daneben. Mit fatalen Folgen.

Zverev so gut wie nie verletzt

Hätte Alexander Zverev dieses Match drehen können? Keine Frage. Der 25-Jährige vermittelte einen mindestens ebenso guten physischen Eindruck wie sein spanischer Gegner, der am Halbfinal-Tag seinen 36. Geburtstag feierte. Gleicht Zverev mit dem Gewinn des Tiebreaks in Durchgang zwei aus, hätte man sein Geld getrost auf den Olympiasieger von Tokio setzen können. Vielleicht nicht alles. Aber doch mehr als 50 Prozent.

Viele Facetten haben Alexander Zverev im Laufe seiner Karriere ausgezeichnet, eine davon war: Zverev war nie schlimmer verletzt, ist einer der Vielspieler auf der Tour, so fit wie wenige andere Kollegen, fast unverwundbar in dieser Hinsicht. Dass er nun von einem Unfall auf dem weg zum ersten Major-Sieg gestoppt wird, ist doppelt bedauerlich. Zumal das nächste Grand-Slam-Turnier ja schon in drei Woche in Wimbledon ansteht. Mutmaßungen über ein Antreten in London verbieten sich im Augenblick, ein medizinisches Kommuniqué steht noch aus.

