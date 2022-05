French Open 2022: Alexander Zverev vs Sebastian Ofner im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev (ATP-Nr. 3) und Sebastian Ofner (ATP-Nr. 218) treffen in Runde 1 der French Open 2022 aufeinander. Das Match gibt's ab ca. 15 Uhr live im TV und Stream via Eurosport - und im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 21.05.2022, 16:20 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev, Sebastian Ofner

Alexander Zverev ist wieder im Kommen: Nach einem enttäuschenden Saisonstart hat sich der Hamburger in den vergangenen Wochen stetig gesteigert und seine Sand-Form gefunden.

In München hatte er noch sein - laut eigener Aussage - schlechtestes Match der vergangenen Jahre gespielt und war zum Auftakt rausgeflogen, in Madrid hatte er sich mehr über den Kampf ins Endspiel gewühlt (und dort gegen Carlos Alcaraz glatt verloren). Und in Rom dann tatsächlich starkes Tennis präsentiert, bis zum Halbfinal-Aus gegen Stefanos Tsitsipas.

Geht was in Paris für Zverev? 2021 kam er bis ins Halbfinale, sein bestes Ergebnis bislang in Roland Garros. Endstation war dort gegen Tsitsipas - in hart umkämpften fünf Sätzen.

Sebastian Ofner: Comeback mit Turniersieg

Zverev trifft in der Auflage 2022 auf den Östereicher Sebastian Ofner. Der hatte seinen großen Durchbruch in Wimbledon 2017 geschafft, wo er aus der Qualifikation heraus die dritte Runde erreichte, nach einem Sieg über Top-20-Spieler Jack Sock. Das Aus kam dann: gegen Zverev. Das einzige Duell der beiden bislang gewann der Deutsche mit 6:4, 6:4, 6:2.

Ofner, bestmals die Nummer 126 der Welt (im Mai 2019), ist zuletzt aus den Top 200 gefallen, nach verletzungsbedingter Auszeit von Ende 2021 bis in den April diesen Jahres. Er hatte sich aber beim Challenger-Turnier in Prag in starker Form präsentiert und dort den Titel geholt, nach drei Siegen über Top-200-Konkurrenz. Ofner hatte sich nach starken Fußproblemen operieren lassen müssen und mit einer solch starken Form noch nicht gerechnet, wie er im tennisnet-Gespräch verriet.

Auch in Paris zeigte er sich bislang gut in Form, gab in seinen drei Qualifikationsmatches nur einen Satz ab und steht damit erstmals im Hauptfeld in Roland Garros.

Wann kommt Zverev gegen Ofner?

Das Spiel zwischen Alexander Zverev und Sebastian Ofner ist als drittes Spiel nach 11 Uhr auf dem Court Suzanne-Lenglen angesetzt, sollte also ab 14 oder 15 Uhr starten. Eurosport ist live im TV und via Eurosport Player dabei - wir haben den Liveticker für euch!