French Open 2022: Brustschuss, Rahmen, Happy End - ein Besuch beim Mixed

Kevin Krawietz ist mit Partnerin Nicole Melichar in das Halbfinale der French Open 2022 eingezogen. In einem äußerst stimmungsvollen Umfeld.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.05.2022, 16:42 Uhr

© Getty Images Kevin Krawietz fehlen noch zwei Match-Siege zum nächsten French-Open-Titel

Bruno Soares, da machen wir uns hier gar nichts vor, bekleidet längst den rang einer Legende. Vielleicht nicht in jedem Winkel der Welt, ganz sicher aber in seiner Heimat Brasilien. Und wenn eine Legende zu Werke geht, dann wird bei den French Open sogar ein ehernes Gesetz umgedreht: jenes nämlich, dass die deutschen Fans die Meinungshoheit auf den Tribünen innehaben, sofern kein(e) Lokalmatador(in) zu Werke geht. Ganz ohne Unterstützung musste aber auch Kevin Krawietz im ersten Match auf Court 14 am Montag nicht auskommen. Schließlich fehlen Krawietz ja auch nur noch zwei Matchsiege an der Seite von Nicole Melichar, um seinen dritten French-Open-Titel zu holen. Was einem potenziellen Legendenstatus des Münchners auch sehr zuträglich wäre.

Gemischtes Doppel also? Aber ja! Denn neben der grandiosen Stimmung war auch guter Sport geboten. Und je länger und enger das Match wurde, umso eher wurden auch ein paar ungeschriebene Gesetze gebrochen. Legende Bruno etwa knallte einen Ball ziemlich mittig auf Nicole Melichar, entschuldigte sich danach höflich. Nahm den Punkt aber natürlich gerne mit.

Krawietz und Soares liefern Selfie-Parade

Wenn Soares bei Matchball mit derselben Härte auf Kevin Krawietz geschossen hätte, wer weiß. Krawietz jedenfalls ließ den Versuch locker mit dem Rahmen abtropfen, wenige Augenblicke später legte Beatriz Haddad Maia eine Rückhand ins Netz, Krawietz/Melichar durften sich feiern (lassen).

Bis die vier Protagonisten tatsächlich in die Umkleide kamen, dauerte allerdings noch ein paar Augenblicke. Legende Bruno und die zukünftige Legende Kevin taten viel, sehr viel für die persönliche Selfie-Statistik, im Regelfall auf Anfrage eines Fans. Haddad Maia tanzte nach der Pfeife einiger brasilianischer Kinder, lediglich Nicole Melichar fehlte ein wenig der Anschluss an die Zuschauer. Sportlich gesehen passte aber kein Blatt zwischen Kevin Krawietz und seine US-amerikanische Partnerin.