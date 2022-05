French Open 2022: Djokovic, Nadal und die Frage mit der Night Session

Im Viertelfinale der French Open könnte es es zum Aufeinandertreffen zwischen Novak Djokovic und Rafael Nadal kommen. Das mögliche Gigantenduell wirft bereits jetzt seinen Schatten voraus.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 29.05.2022, 06:36 Uhr

© Getty Images Treffen Novak Djokovic und Rafael Nadal im Viertelfinale aufeinander?

Seit der Auslosung im Stade de Roland Garros wartet die gesamte Tenniswelt nur auf ein Duell: jenes zwischen Novak Djokovic und Rafael Nadal. Da Biathlet Quentin Fillon Maillet die zwei Ausnahmekönner bei der Zeremonie vor Turnierbeginn in das gleiche Viertel loste, könnte es bereits am Dienstag in der Runde der letzten acht zum direkten Duell der beiden kommen.

Das zu erwartende Gigantenduell zwischen Djokovic und Nadal sorgte auch am Wochenende für reichlich Gesprächsstoff, konkret ging es um die etwaige Ansetzung der Viertelfinalpartie: Da seit vergangenem Jahr auch bei den French Open Night Sessions stattfinden, könnten der Serbe und der Spanier am Abend aufeinandertreffen.

Nadal: "Ich spiele nachts nicht gerne auf Sand"

Es wäre dies ein klarer Vorteil für Djokovic, der mit den Bedingungen wohl deutlich besser zurechtkommen würde als Nadal. Dieser machte nach seinem Drittrundensieg über Botic van de Zandschulp erst gar keinen Hehl aus seiner Präferenz: "Ich spiele nachts nicht gerne auf Sand, weil die Luftfeuchtigkeit höher ist, der Ball langsamer ist und die Bedingungen sehr 'heavy' sein können - besonders wenn es kalt ist."

Angesichts dieser Umstände würde Djokovic den - dann nicht mehr ganz so aggressiven - Spin von Nadal wohl deutlich besser unter Kontrolle bringen als bei warmen Bedingungen am Tag. "Ich kann nur sagen, dass Rafa und ich unterschiedliche Anträge stellen würden", meinte der Weltranglistenerste daher auf die Frage, ob er denn lieber am Tag oder am Abend spielen würde.

Da mit der Begegnung zwischen Alexander Zverev und Carlos Alcaraz ein weiteres äußerst attraktives Match auf dem Programm stehen könnte, scheint angesichts des Spielplans für Dienstag noch vieles offen. Ohnehin müssen alle vier zuvor aber noch ihre Achtelfinalbegnungen bestreiten. Djokovic trifft auf Diego Schwartzman, Nadal auf Felix Auger-Aliassime. Im zweiten Viertel bekommt es Alcaraz mit Karen Khachanov zu tun, Zverev spielt gegen Bernabe Zapata Miralles.

