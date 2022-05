French Open 2022: Djokovic vs. Nadal am Abend, Zverevs Wunsch wird erfüllt

Novak Djokovic und Rafael Nadal werden am Dienstag die Night Session bestreiten (ab 20:45 live in unserem Liveticker, in Österreich bei ServusTV und bei Eurosport). Alexander Zverev und Carlos Alcaraz sind in der letzten Nachmittagspartie dran.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.05.2022, 14:42 Uhr

© Getty Images Wir sehen uns morgen um 20:45 Uhr - Novak Djokovic und Rafael Nadal

Wenn man sich etwas oft genug wünscht, dann geht das manchmal auch in Erfüllung. Und so wurde Alexander Zverev in den letzten Tagen nicht müde zu betonen, dass ihm nichts daran gelegen sei, seinen Viertelfinalschlager bei den French Open 2022 gegen Carlos Alcaraz am Abend bei „acht Grad und Nieselregen“ (Zitat Zverev) auszutragen. Nun: Dieses Schicksal bleibt der deutschen Nummer eins erspart.

Zverev und Alcaraz treffen im dritten Match nach 12 Uhr am Dienstag auf dem Court Philippe-Chatrier aufeinander, davor Martina Trevisan und Leylah Fernandez, gefolgt von Sloane Stephens und Cori Gauff.

Djokovic vs. Nadal in Frankreich im Free-Stream

Rafael Nadal hatte sich übrigens auch gewünscht, nicht abends ran zu müssen. Aber einer muss ja in den sauren Apfel beißen. Und so wird der Rekordchampion also versuchen, unter dem Pariser Flutlicht die Nummer eins der Welt, Novak Djokovic, zu knacken. Im vergangenen Jahr war Nadal das in der Vorschlussrunde nicht geglückt. Auch mit einer späteren Beginnzeit.

Kleiner Gimmick am Rande: In Frankreich hat der Streamingdienst Amazon die Rechte an den Night Sessions gekauft. Und das Bemühen, bei allem Respekt vor Zverev und Alcaraz, das 59. Duell der beiden Legenden am Abend exklusiv ausstrahlen zu dürfen, war verständlicherweise groß. Minuten nach Bekanntgabe des Spielplans für den Dienstag kam dann auch gleich die Meldung, dass Amazon Prime Djokovic gegen Nadal für alle frei zugänglich streamen wird.

Win-Win für alle also? Rafael Nadal wird sich weiterhin nicht freuen. Denn bei acht Grad und Nieselregen zieht auch das Spiel des Spaniers nicht so richtig. Immerhin sind für den Dienstag sommerliche Temperaturen angesagt.

Hier das Einzel-Tableau in Roland Garros