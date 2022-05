French Open 2022: Holger Rune wirft Stefanos Tsitsipas raus

Holger Rune hat im Achtelfinale der French Open 2022 der French Open 2022 überraschend Stefanos Tsitsipas besiegt. Rune gewann mit 7:5, 3:6, 6:3 und 6:4 und spielt nun gegen Casper Ruud aus Norwegen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.05.2022, 17:23 Uhr

© Getty Images Holger Rune am Montag auf dem Court Philippe-Chatrier

Sich eine Führung gegen Stefanos Tsitsipas zu erarbeiten, ist schwierig genug. Diese dann aber auch noch zum Matchsieg über die Ziellinie zu bringen, bringt noch einmal ganz andere Herausforderungen mit sich. Das musste Holger Rune am Montagnachmittag auf dem Court-Philippe-Chatrier feststellen. Der 19-jährige Däne führte gegen Vorjahresfinalist Tsitsipas im vierten Satz schon mit 5:2, schlug zum Match aus, Tsitsipas gewann dieses Spiel ebenso wie das darauf folgende zu null.

Wenige Augenblicke später führte Rune mit 30:15, brachte aber keinen einzigen ersten Aufschlag mehr ins Feld. Tsitsipas witterte plötzlich wieder seine Chance, erarbeitete sich einen Breakball. Und gleich noch einen zweiten. Den dritten wehrte Rune mit einem Ass ab. Nach exakt drei Stunden hatte der München-Champion seinen ersten Matchball. Und Tsitsipas setzte eine Vorhand hinter die Grundlinie.

Und so kommt es am Mittwoch also zum skandinavischen Duell zwischen Rune und dem Casper Ruud. Der Norweger hatte am Nachmittag gegen Hubert Hurkacz ebenfalls einen Vier-Satz-Sieg gefeiert.

