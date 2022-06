French Open 2022: Iga Swiatek holt zweiten Titel in Paris - Coco Gauff chancenlos

Iga Swiatek hat zum zweiten Mal nach 2020 den Titel bei den French Open geholt. Die polnische Weltranglisten-Erste gewann gegen Coco Gauff aus den USA mit 6:1 und 6:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.06.2022, 17:56 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek am Finalsamstag in Roland Garros

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Die jüngste Spielerin im Tableau hat gekämpft bis zum Schluss, das Publikum hat getan, was es konnte, um das Match zwischen Coco Gauff und Iga Swiatek doch noch in die Länge zu ziehen. Am Ende half aber alles Kämpfen und Anfeuern nichts: Denn die Weltranglisten-Erste aus Polen gewann auch ihr 35. Einzel-Match in Folge. Diesmal mit 6:1 und 6:3. Es war Swiateks zweiter Triumph am Bois de Boulogne nach 2020, wo sie im Herbst ohne Satzverlust erfolgreich geblieben war. Und der dritte im dritten Versuch gegen Gauff.

Die 18-jährige Gauff begann ihr erstes Finale bei einem Grand-Slam-Turnier verständlicherweise nervös, nach 31 Minuten war der erste Satz mit 1:6 bereits verloren. Der Start in Durchgang zwei gelang der Außenseiterin aus Florida besser: Gauff führte schnell mit einem Break mit 2:0, Swiatek glich ebenso schnell zum 2:2 aus. Und legte mit dem Break zum 4:2 nach. Swiatek nutzte jede kleine Schwäche von Gauff aus, punktete immer wieder mit ihrer Rückhand die Linie entlang. Nach einer Stunde und acht Minuten Spielzeit durfte sich Iga Swiatek feiern lassen. Gerade noch rechtzeitig - denn im allerletzten Spiel kündigte sich mit lautem Donner ein Gewitter an.

Während Swiatek mit ihrem Triumph die Spitzenposition in den WTA-Charts weiter festigte (am Montag wird die 21-Jährige mehr als doppelt so viele Punkte aufweisen wie die neue Zweitplatzierte Anett Kontaveit), wird Gauff nach dem Erreichen des Endspiels ein neues Karrierehoch in der Weltrangliste erreichen. Die Teenagerin springt auf Platz 13.

Hier das Einzel-Tableau bei den French Open