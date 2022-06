French Open 2022: Iga Swiatek stürmt ins Finale

Iga Swiatek hat mit einem 6:2 und 6:1 gegen Daria Kasatkina zum zweiten Mal nach 2020 das Endspiel erreicht. Dort trifft die Polin am Samstag entweder auf Martina Trevisan aus Italien oder auch die 18-jährige US-Amerikanerin Cori Gauff.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.06.2022, 16:19 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek am Donnerstag in Roland Garros

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

34 Matches, 34 Siege in Folge. So sieht die Bilanz von Iga Swiatek nach dem zu keinem Zeitpunkt gefährdeten 6:2 und 6:1 gegen Daria Kasatkina im ersten Halbfinale der French Open 2022 aus. damit greift die Polin am Samstag nach ihrer zweiten Siegertrophäe am Bois de Boulogne, ihre Premiere hatte sie im Herbst 2020 gefeiert. Die Gegnerin der Weltranglisten-Ersten wird zwischen Cori Gauff und Martina Trevisan ermittelt.

Es war bereits das vierte Aufeinandertreffen zwischen Swiatek und Kasatkina in diesem Jahr, die Russin konnte bislang noch keinen Satz gewinnen. Und war auch auf der Terre Battue von Paris weit davon entfernt. Zu druckvoll agierte Swiatek, zu flink ist die Branchenprima im Vergleich zu ihren Konkurrentinnen. Bislang war es im Laufe des Turniers lediglich der Chinesin Quinwen Zheng gelungen, Swiatek einen Satz abzuknöpfen. Die Angelegenheit gegen Kasatkina war nach nur 64 Minuten Spielzeit vorbei.

Das zweite Halbfinale zwischen Gauff und Trevisan verspricht da schon mehr Spannung. Betreten beide Spielerinnen doch Neuland: weder die 18-jährige US-Amerikanerin noch die routinierte Italienerin standen bislang in der Vorschlussrunde eines Grand-Slam-Turniers.

