French Open 2022: Kerber weiter, Petkovic und Raducanu raus

Angelique Kerber ist bei den French Open 2022 mit einigen Problemen in die dritte Runde eingezogen. Kerber besiegte die Französin Elsa Jacquemot mit 6:1 und 7:6 (2). Ausgeschieden sind Andrea Petkovic und US-Open-Siegerin Emma Raducanu.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.05.2022, 14:13 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber steht in Roland Garros in Runde drei

Das Ergebnis von 6:1 und 7:6 (2) für Kerber deutet schon an, dass Jacquemot, die 2020 den Wettbewerb der Juniorinnen in Roland Garros gewonnen hatte, sich mit Fortdauer der Partie immer besser zu zu wehren wusste. Ein langes Spiel jagte das andere, Kerber musste wie schon in Runde eins gegen Madgalena Frech aus Polen kämpfen. Nach einer Spielzeit von knapp zwei Stunden hatte die deutsche Nummer eins ihren Einzug in die dritte Runde in Roland Garros. So weit war sie zuletzt vor ver Jahren gekommen.

Nach dem Gewinn des ersten Satzes schaffte Kerber gleich wieder ein Break, es sah nach einem Durchmarsch der dreimaligen Grand-Slam-Gewinnerin aus. Jacquemot fand aber plötzlich Gefallen an diesem Match, schaffte das Rebreak und spielte sich ziemlich sicher ins Tiebreak. In der Kurzentscheidung wurden bei 4:2 für Kerber die Seiten gewchselt, den sechsten Punkt setzte Jacquemot knapp ins Aus. Wie auch den Ball zum 5:2 für Kerber. Von diesem Rückstand konnte sich die Lokalmatadorin nicht mehr erholen.

Am Freitag wartet nun ein Aufeinandertreffen mit Aliaksandra Sasnovich. Gegen die Belarussin hatte Kerber erst vor Wochenfrist auf ihrem Weg zum Turniersieg in Straßburg gewonnen. Sasnovich setzte sich am Mittwoch gegen US-Open-Championesse Emma Raducanu mit 3:6, 6:1 und 6:1 durch.

Ausgeschieden ist dagegen die neben Kerber einzige verbliebene deutsche Vertreterin in Paris: Andrea Petkovic verlor gegen Victoria Azarenka mit 1:6 und 6:7 (3).

