French Open 2022: Lässt sich Holger Rune von Hugo Gaston stoppen?

Am Samstagabend (ab 20:45 Uhr auf Philippe-Chatrier) treffen in der dritten Runde der French Open 2022 der junge Däne Holger Rune und Lokalmatador Hugo Gaston aufeinander. Der Franzose brilliert vor allem mit einem Schlag: dem Dropshot.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.05.2022, 09:10 Uhr

© Getty Images Trübe Aussichten für Holger Rune?

Von Jens Huiber aus Roland Garros

Wir erinnern uns: Hugo Gaston hat im Herbst 2020 in Roland Garros Dominic Thiem mit gefühlt mehreren tausend Stopps fast in den Wahnsinn, nicht aber in die Niederlage getrieben. Es hat dann aber immer noch dazu gereicht, dass der Tank von Thiem endgültig leer war, was folgte, war eine Viertelfinal-Niederlage gegen Diego Schwartzman. Aber Gaston, so dachte man, der könnte mit seinem Ansatz noch vielen anderen Spielern Probleme bereiten, vor allem auf Asche. Jetzt liegt es im Auge des Betrachters, ob diese Annahme richtig war: Hugo Gaston, mittlerweile 21 Jahre alt und also immer noch blutjung, liegt auf Position 74 der ATP-Weltrangliste. Und hat bei den French Open 2022 wieder die dritte Runde erreicht.

Wie? In ersten Linie mit gefühlt mehreren tausend Stoppbällen pro Match. Im ersten war dies Alex de Minaur, einem der schnellste Spieler auf der Tour, zu viel. Gaston gewann im Match-Tiebreak des fünften Satzes. In Runde zwei durfte sich dann Pedro Cachin am Lokalmatador versuchen, das ging ohne Drama über die Bühne. Der nächste Kandidat? Holger Rune aus Dänemark.

Rune schlägt Lokalfavorit Zverev in München

Rune hat hier 2019 den Junioren-Titel geholt, seine beiden bisherigen Partien gegen Denis Shapovalov und Henri Laaksonen bestritt der 19-Jährige auf Court 12. Ein Platz mit kleinen Tribünen, auf denen kein Sitz frei blieb. Rune, der vor wenigen Wochen in München seinen ersten Titel auf der ATP-Tour gewonnen hat, bekommt schön langsam die Aufmerksamkeit, die er für sich nach seinem Coup von vor drei Jahren eingefordert hat. Auch überregional. Am Donnerstag nahm sich der Reporter der New York Times den Teenager zur Brust.

Der Dropshot ist auch Runes Spiel nicht fremd, er operiert allerdings lieber mit viel Spin und Tempo, also heavy, von der Grundlinie. Ob das Gaston davon abhalten wird, einen Ball nach dem anderen mit Unterschnitt knapp hinter das Netz legen zu wollen? Erfahrungswerte für dieses Duell weist die ATP-Seite nicht aus, es wird das erste Treffen zwischen Rune und Gaston werden. Als Gegenprogramm zum Finale der Champions League in Stade de France. Denn neben Gilles Simon ist Hugo Gaston der letzte verbliebene Franzose im 128er-Raster. Und hat schon zweimal den Court Suzanne-Lenglen zum Kochen gebracht.

Vielleicht helfen Holger Rune aber auch da seine Erfahrungen von München: Dort musste er im Achtelfinale gegen den heimischen Favoriten Alexander Zverev ran. Und schockte nicht nur die deutsche Nummer eins, sondern auch das Publikum.

