Keine Wildcard für Dominic Thiem: Gegenwind für Roland-Garros-Veranstalter

Dominic Thiem wird keine Wildcard für einen letzten Roland-Garros-Auftritt in Paris erhalten. Die Veranstalter erhalten für diese Entscheidung von vielen Seiten massive Kritik.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 15.05.2024, 14:59 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem hat für einen letzten Auftritt in Paris keine Wildcard erhalten.

2018 und 2019 erreichte Dominic Thiem das Endspiel der French Open. In beiden Jahren war Rafael Nadal jedoch nicht zu knacken. Erst ein Jahr später sollte es dann im Endspiel der US Open mit dem Grand-Slam-Titel klappen, ein letzter Auftritt in Paris könnte allerdings ausfallen. Die Veranstalter gaben sämtliche Wildcards an Spieler aus dem eigenen Land, mit Ausnahme der reservierten Wildcards für einen Spieler aus den USA und einem aus Australien, und schenkten dem ehemaligen Weltranglistendritten keine Beachtung für eine letzte Teilnahme.

In den sozialen Netzwerken hagelte es nach dieser Entscheidung Kritik. Unter dem Beitrag des Turniers auf der Plattform X machten viele Fans ihren Unmut öffentlich, darunter auch viele französische User, die diese Entscheidung nicht nachvollziehen können. Viele Fans stellten die Frage, wie ein zweifacher Finalist auf Abschiedstour in dieser Liste fehlen könne. Ein Statement des Turniers gab es dazu nicht.

Hoffnung auf Hauptfeldteilnahme als Nachrücker

Trotz fehlender Wildcard besteht jedoch noch ein Funken Hoffnung für eine letzte Hauptfeldteilnahme beim Sandplatz-Grand-Slam. Dominic Thiem steht aktuell an Position sechs der Nachrückerliste. Ob allerdings sechs Spieler bis zum Start ihre Teilnahme zurückziehen ist nicht zwangsläufig zu erwarten. Aktuell denkt Jannik Sinner über einen Verzicht nach, so müssten fünf weitere Profis den gleichen Schritt vollziehen.

Hier die Wildcards für die French Open in der Übersicht