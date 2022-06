Folglich steht Trevisan auch erst zum dritten Mal im Hauptfeld von Roland Garros. Beim Debüt 2020 schaffte es die Italienern ins Viertelfinale. Dies war mit Abstand das beste Abschneiden bei Majors oder anderen grossen Turnieren. Sofern sie es mittels Qualifikation überhaupt in die Hauptfelder schaffte, war dann stets spätestens in der 2. Runde Feierabend. Nicht so in diesen Tagen. Überaus souverän marschierte die ungesetzte Aussenseiterin durchs Turnier, feierte klare Zweisatzsiege gegen Harriet Dart, Magda Linette und Daria Saville. Gegen die Kerber-Bezwingerin Aliaksandra Sasnovich wurde es enger (7:6, 7:5). Zuletzt räumte Trevisan die an 17 gesetzte Kanadierin Leylah Fernandez in drei Sätzen aus dem Weg.