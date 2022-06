French Open 2022 live: Rafael Nadal vs. Casper Ruud im TV, Livestream und Liveticker

Rafael Nadal und Casper Ruud bestreiten das Endspiel der French Open 2022. Das Match gibt es ab 15 Uhr live im TV und Livetsream bei ServusTV (in Österreich), Eurosport und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.06.2022, 17:13 Uhr

© Getty Images Caspe Ruud und Rafael Nadal bestreiten das Endspiel der French Open 2022

Schafft Rafael Nadal tatsächlich den 14. Coup am Bois de Boulogne? Oder gelingt Casper Ruud die Überraschung? Viel wird wohl von den Bedingungen abhängen: Je langsamer der Court, umso besser für den Norweger. Die Erfahrung spricht allerdings eindeutig für Nadal. Denn während Ruud zum ersten Mal überhaupt in einem Grand-Slam-Endspiel steht, hat Nadal bereits 21 Titel in dieser Kategorie gewonnen.

Erfahrungswerte zwischen den beiden Finalisten gibt es nicht: Das Treffen im Endspiel von Roland Garros wird das erste zwischen Rafael Nadal und Casper Ruud werde.

Nadal vs. Ruud - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Rafael Nadal und Casper Ruud gibt es ab 15 Uhr live im TV und Livetsream bei ServusTV (in Österreich) und bei Eurosport.

