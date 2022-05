French Open 2022 live: Rafael Nadal vs. Corentin Moutet im TV, Livestream und Liveticker

Rafael Nadal trifft in der zweiten Runde der French Open auf den französischen Lokalmatador Corentin Moutet. Das Match ist für 20:45 Uhr angesetzt und wird live im TV und Stream bei Eurosport angeboten. Hier gibt es den Liveticker zur Partie.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.05.2022, 09:51 Uhr

Rafael Nadal trifft in der zweiten Runde der French Open auf Corentin Moutet

Während Rafael Nadal mit einem äußerst ungefährdeten Dreisatzerfolg über Jordan Thompson standesgemäß in die French Open 2022 gestartet ist und dabei weiter mit den ganz großen Sorgenfalten um seinen Fitnesszustand aufräumen konnte, sorgte Corentin Moutet für eine Überraschung: Der Franzose besiegte Rückkehrer Stan Wawrinka in vier Sätzen und erspielte sich so ein Duell mit Rekordsieger Nadal.

Gegen den Spanier ist Moutet nun natürlich krasser Außenseiter, schließlich hat Nadal am Bois de Bolougne 13 Mal den Titel gewinnen können. Es ist das erste Duell zwischen Corentin Moutet und Rafael Nadal.

Nadal vs. Moutet - wo es einen Livestream gibt

