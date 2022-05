French Open 2022 live: Stefanos Tsitsipas vs. Lorenzo Musetti im TV, Livestream und Liveticker

Stefanos Tsitsipas trifft in der ersten Runde der French Open 2022 auf Lorenzo Musetti. Das Match gibt es ab 20:45 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.05.2022, 17:32 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas trifft heute auf Lorenzo Musetti

Stefanos Tsitsipas hat bislnag eine starke Sandplatz-Saison gespielt, neben seinem Turniersieg in Monte-Carlo auch noch das Endspiel in Rom erreicht. In Madrid schied der Grieche in der Vorschlussrunde gegen Alexander Zverev aus.

Zwei Partien hat es zwischen Tsitsipas und Lorenzo Musetti bislang gegeben, beide hat der ATP-Weltmeister von 2019 gewonnen: auf Acapulco auf Hartplatz und in Lyon auf Asche. Beide Matches fanden im vergangenen Jahr statt.

Tsitsipas vs. Musetti - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Stefanos Tsitsipas und Lorenzo Musetti gibt es ab 20:45 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport.

Hier das Einzel-Tableau in Roland Garros