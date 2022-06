French Open 2022: Marin Cilic schlägt Andrey Rublev - Halbfinale!

Marin Cilic ist als dritter Spieler in das Halbfinale der French Open 2022 eingezogen. Der US-Open-Champion von 2014 schlug Andrey Rublev mit 7:5, 3:6, 6:3, 3:6 und 7:6 (2).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.06.2022, 20:55 Uhr

© Getty Images Marin Cilic am Mittwoch in Roland Garros

Marin Cilic fehlt noch ein Sieg, um bei jedem Grand-Slam-Turnier mindestens einmal das Endspiel erreicht zu haben. Cilic besiegte am Mittwoch in einer Marathon-Partie Andrey Rublev mit 7:5, 3:6, 6:4, 3:6 und 7:6 (2). Rublev muss damit weiter auf seinen ersten Einzug unter die letzten vier Spieler eines Majors warten. Das Match dauerte 4:10 Stunden an.

Im Halbfinale am Freitag spielt Cilic entweder gegen Casper Ruud oder Holger Rune. Die beiden Skandinavier haben die letzte Night Session der French Open 2022 vor sich. Die zweite Partie der Vorschlussrunde bestreiten Alexander Zverev und Rafael Nadal.

Der größte Karriere-Erfolg von Marin Cilic datiert aus dem Jahr 2014: Damals gewann der Kroate die US Open mit einem Sieg im Endspiel gegen Kei Nishikori.

