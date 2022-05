French Open 2022: Martina Trevisan erste Halbfinalistin

Martina Trevisan ist als erste Spielerin bei den French Open 2022 in das Halbfinale eingezogen. Die Italienerin besiegte eine lädierte Leylah Fernandez mit 6:2, 6:7 (3) und 6:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.05.2022, 14:41 Uhr

© Getty Images Martina Trevisan am Dienstag in Roland Garros

Martina Trevisan reitet weiter auf der Erfolgswelle. Nachdem die Italienerin vor wenigen Tagen in Rabat ihren ersten Turniersieg auf der WTA-Tour feiern konnte, nutzte sie nun in Roland Garros die Gunst der Stunde. Trevisan besiegte Leylah Fernandez mit 6:2, 6:7 (3) und 6:3 und spielt am Donnerstag im Halbfinale der French Open 2022 entweder gegen Sloane Stephens oder Cori Gauff. Die beiden Amerikanerinnen bestreiten das zweite Viertelfinale am Dienstag.

Fernandez war wohl als leichte Favoritin in die Partie zweier Linkshänderinnen gegangen, die Kanadierin musste sich allerdings schon nach fünf Spielen am Fuß behandeln lassen. Ihrer größten Stärke, der Beinarbeit nämlich, beraubt, kämpfte Fernandez dennoch vorbildlich bis zum Ende, wehrte beim Stand von 4:5 und Aufschlag Trevisan im zweiten Satz sogar einen Matchball ihrer Gegnerin ab. Und nutzte das Momentum, gewann im Tiebreak des zweiten Durchgangs mit 7:3.

Schiavone letzte italienische Paris-Siegerin

In der Entscheidung hatte Fernandez aber nichts mehr zuzulegen. Trevisan ging schnell mit einem Break in Führung. Der neuerliche Aufschlagverlust von Fernandez zum 0:4 stellte dann die Weichen endgültig auf Halbfinal-Einzug der 28-Jährigen aus Florenz. Fernandez schaffte zwar selbst noch einmal ein Break zum 1:4, gab aber unverzüglich ihr Service wieder ab. Trevisan musste dennoch noch einmal zittern - verwandelte nach einer Spielzeit von 2:20 Stunden aber ihren zweiten Matchball.

Der letzte Sieg einer Italienerin in Roland Garros liegt übrigens gar nicht so lange zurück: 2010 konnte Francesca Schiavone im Finale Sam Stosur in zwei Sätzen besiegen. Letzte Finalistin war 2012 Sara Errani, die im Endspiel Maria Sharapova unterlag.

