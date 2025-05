Roland-Garros 2025: Svitolina und Sabalenka mit lockerem Aufgalopp

Aryna Sabalenka und Elina Svitolina sind mit lockeren Auftaktsiegen in die zweite Runde der French Open 2025 eingezogen. Ausgeschieden ist dagegen Petra Kvitova.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.05.2025, 13:29 Uhr

© Getty Images Elina Svitolina am Sonntag in Roland-Garros

Der Spielbetrieb auf dem Court Philippe-Chatrier beginnt in der Regel um eine Stunde später als jener auf dem Court Suzanne-Lenglen. Aber so sehr sich Aryna Sabalenka beim 6:1 und 6:0 gegen Kamilla Rakhimova auch beeilte, Elina Svitolina konnte die Weltranglisten-Erste zeitmäßig nicht einholen. Denn Svitolina hatte auf dem Lenglen gegen Zeynep Sonmez ein blitzsauberes 6:1 und 6:1 hingelegt.

Was der Ukrainerin entweder ein Treffen mit Anna Bondar oder Laura Siegemund bescheren wird. Aryna Sabalenka wiederum spielt in Runde zwei entweder gegen Jill Teichmann aus der Schweiz oder Lucrezia Stefanini aus Italien.

Nicht so gut lief es für Petra Kvitova, die auf Court 9 gegen die Schweizerin Viktoria Golubic eröffnete. Kvitova gewann zwar den ersten Satz mit 6:3, gab die beiden folgenden aber mit 0:6 und 4:6 ab.

Für eine kleine Überraschung sorgte Eva Lys. Die deutsche Nummer eins besiegte nämlich Peyton Stearns mit 6:0 und 6.3. Stearns war in Roland-Garros 2025 an Position 28 gesetzt und hatte zuletzt in Rom das Halbfinale erreicht. Lys spielt in Runde zwei gegen die junge Kanadierin Viktoria Mboko.

