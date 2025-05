Roland-Garros 2025: Lys mit Sieg über Stearns in Runde zwei

Eva Lys ist mit einem überzeugenden 6:0 und 6:3 gegen Peyton Stearns in die zweite Runde der French Open 2025 eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.05.2025, 12:47 Uhr

© Getty Images Eva Lys am Sonntag in Roland-Garros

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Guter Start für Eva Lys in die French Open 2025! Die Hamburgerin besiegte die an Position 28 gesetzte Peyton Stearns aus den USA mit 6:0 und 6.3 und zog in die zweite Runde ein. Dort trifft Lys entweder auf die junge Kanadierin Victoria Mboko oder Lulu Sun aus Neuseeland.

Stearns hatte zuletzt in Rom mit einer Reihe von dramatischen Siegen das Halbfinale erreicht, gegen Lys stand sie aber von Beginn an auf verlorenem Posten. Denn die deutsche Nummer eins diktierte das Tempo und attackierte die Rückhand ihrer Gegnerin immer wieder erfolgreich. Lediglich im allerletzten Spiel musste Lys noch einmal kurz zittern. Nach einer Spielzeit von 78 Minuten stand der Einzug in die zweite Runde aber fest.

Zu Beginn des Jahres hatte Eva Lys ja auch schon beim ersten Major 2025 für Furore gesorgt, war als Lucky Loserin bis ins Achtelfinale vorgestoßen. In Roland-Garros ist der erste Schritt in diese Richtung nun gesetzt.

