Roland Garros 2025: Vorjahresfinalistin Jasmine Paolini müht sich in Runde zwei

Vorjahresfinalistin Jasmine Paolini hat am Sonntag nur mit Mühe die zweite French-Open-Runde erreicht. Deutlich leichteres Spiel hatte Olympiasiegerin Qinwen Zheng.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.05.2025, 22:54 Uhr

© Getty Images Jasmine Paolini hatte Probleme

Vorjahresfinalistin Jasmine Paolini hat bei den French Open mit Mühe die zweite Runde erreicht. Die an Position vier gesetzte Italienerin, die zuletzt das WTA-1000-Turnier in Rom gewonnen hatte, setzte sich am Sonntag gegen die Chinesin Yue Yuan mit 6:1, 4:6 und 6:3 durch. In Runde zwei trifft Paolini, die im dritten Satz bereits mit Break zurücklag, auf Maya Joint oder Ajla Tomljanovic.

Qinwen Zheng nahm ihre Auftakthürde hingegen einigermaßen locker. Die Weltranglistensiebte, die am Bois de Boulogne im Vorjahr mit Olympiagold ihren bis dato größten Erfolg eingefahren hatte, gewann am Court Philippe-Chatrier gegen die ehemalige Finalistin Anastasia Pavlyuchenkova mit 6:3 und 6:4. Sie bekommt es nun mit Emiliana Arango zu tun.

Kostyuk und Fernandez verlieren glatt

Ebenfalls kaum Probleme hatten Amanda Anisimova und Diana Shnaider, Donna Vekic musste für das Erreichen der zweiten Runde bei ihrem Dreisatzerfolg über Anna Blinkova deutlich härter kämpfen. Die an Position 27 gesetzte Leylah Fernandez ging indes gegen Olga Danilovic mit 3:6 und 1:6 unter, mit dem gleichen Ergebnis verlor Marta Kostyuk (#26) gegen die tschechische Qualifikantin Sara Bejlek.

Sensationen blieben am Sonntag bei den Frauen aber aus. Schon zu Mittag hatte Topfavoritin Aryna Sabalenka glatt die zweite Runde erreicht, sie trifft nun auf die Schweizerin Jil Teichmann. Für eine kleine Überraschung sorgte unterdessen die Deutsche Eva Lys, ihre Landsfrau Laura Siegemund unterlag der Ungarin Anna Bondar mit 6:7 (2) und 3:6.

