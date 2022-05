French Open 2022: Medvedev, Ruud ohne Satzverlust weiter

Daniil Medvedev und Casper Ruud haben am Donnerstag bei den French Open 2022 ohne Probleme den Einzug in die dritte Runde geschafft.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.05.2022, 15:05 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev freundet sich mit der Asche ja vielleicht doch noch an

Nach dem Zittersieg gegen Jo-Wilfried Tsonga in Runde eins ließ Casper Ruud bei seinem zweiten Auftritt bei den French Open 2022 von Beginn an keine Zweifel darüber aufkommen, wer den Court 14 als Sieger der ersten Partie am Donnerstag verlassen würde. Ruud hatte Emil Ruusuvuori jederzeit im Griff und gewann mit 6:3, 6:4 und 6:2. Nächster Gegner des Norwegers wird entweder Joao Sousa oder Lorenzo Sonego.

Daniil Medvedev, die Nummer zwei des Turniers, zog ebenfalls ohne Probleme in die dritte Runde ein. Der Russe gewann gegen Laslo Djere aus Servien mit 6:3, 6:4 und 6:3 und bekommt es nun mit Djeres Landsmann Miomir Kecmanovic zu tun, der sich gegen Alexander Bublik in vier Sätzen durchsetzen konnte.

Auch der junge Däne Holger Rune feierte seinen zweiten Erfolg. Der Junioren-Champion von Roland Garros aus dem Jahr 2019 schlug Henri Laaksonen aus der Schweiz mit 6:2,6:3 und 6:3.

