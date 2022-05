French Open 2022: Nadal hat keine Anhaltspunkte gegen Djokovic

Rafael Nadalund Novak Djokovic treffen heute (ab 20:15 Uhr live bei ServusTV (in Österreich), Eurosport und in unserem Liveticker) bei den French Open 2022 zum 59. Mal aufeinander. Die Favoritenrolle liegt bei Djokovic.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.05.2022, 11:16 Uhr

© Getty Images Wie sehr kann Rafael Nadal heute Novak Djokovic fordern?

Von Jens Huiber aus Roland Garros

Zum Beispiel im Jahr 2009 sind keine Fragen offen geblieben, Geheimnisse gab es zwischen Rafael Nadal und Novak Djokovic damals nicht. Sieben Matches bestritten die beiden Legenden in dieser Spielzeit gegeneinander, beginnend im Februar mit dem Davis Cup auf Sand (Sieger: Nadal), abschließend bei den ATP Finals im November (Sieger: Djokovic). Die Frequenz hat deutlich abgenommen über die Jahre, weshalb es nur auf den ersten Blick etwas seltsam anmutet, dass Rafael Nadal nach seinem Erfolg gegen Félix Auger-Aliassime am Sonntag gesagt hat, ihm fehlten die Anhaltspunkte für das Duell mit Novak Djokovic (heute ab 20:15 Uhr live bei ServusTV (in Österreich), Eurosport und in unserem Liveticker).

Denn das letzte von bislang 58 Duellen datiert von den French Open 2021, nicht ganz zwölf Monate ist dies her. Sonst war es ja oft so, dass Nadal und Djokovic schon in Monte-Carlo, Madrid und vor allem in Rom aneinander Maß genommen haben, in diesem Jahr sind diese Vergleiche ausgefallen. Nadal hat im Fürstentum gar nicht gespielt, in Madrid hat Carlos Alcaraz ein Treffen zwischen Rafa und Nole verhindert, in Rom ist der spanische Matador von Schmerzen geplagt von Denis Shapovalov verabschiedet worden.

Nadal beginnt 2022 mit drei Turniersiegen

Hat die Zeit zwischen dem Aus im Foro Italico gereicht, damit Rafael Nadal wieder auf die Höhe seiner Schaffenskraft kommt? Zweifel sind angebracht. Gegen Auger-Aliassime wandelte der 13-malige Paris-Champion am Rande einer Niederlage, hatte mit seinem Körper mindestens ebenso sehr zu kämpfen wie mit seinem Kontrahenten. Ohne medizinische Unterstützung kann Nadal dieser tage nicht auf den Court, das versichern spanische Journalistenkollegen glaubwürdig.

Novak Djokovic dagegen? Strotzt vor Energie. Bislang ohne Satzverlust hat der beste Spieler der Welt bei seinem jüngsten Auftritt gegen Diego Schwartzman hier und da ein klein wenig geschlampt. Von einem Satzgewinn war El Peque aber ziemlich weit entfernt, an eine Überraschung war zu keinem Zeitpunkt zu denken.

Alles klar also für Djokovic heute Abend, auch weil ihm die Bedingungen mit der späteren Anpfiffzeit deutlich entgegen kommen? Nicht so schnell. Man denke nur zurück an den Beginn des Tennisjahres 2022, als sich Rafael Nadal nach langer Verletzungspause zunächst das Vorbereitungsturnier in Melbourne und dann auch noch gleich die Titel bei den Australian Open und in Acapulco holte. Auch da hatte niemand mit einem derartigen Durchmarsch gerechnet, wahrscheinlich nicht einmal Nadal selbst. Bei diesen Turnieren war allerdings ein Mann nicht am Start, gegen den sich Nadal in 30 von 58 Duellen die Zähne ausgebissen hat: Novak Djokovic.

