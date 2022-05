French Open 2022: Novak Djokovic legt lockeren Aufgalopp hin

Novak Djokovic ist bei den French Open ohne Probleme in die zweite Runde eingezogen. Der Weltranglistenerste schlug Yoshihito Nishioka zum Auftakt klar mit 6:3, 6:1 und 6:0. Hier könnt ihr das Match im Ticker nachlesen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.05.2022, 23:18 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic hatte in der ersten Runde keinerlei Probleme

Solider Auftakt für Novak Djokovic bei den French Open 2022: Der Weltranglistenerste hatte mit Yoshihito Nishioka keinerlei Probleme und setzte sich gegen den Japaner souverän mit 6:3, 6:1 und 6:0 durch. Somit machte der Serbe in Roland Garros den ersten Schritt zur Titelverteidigung.

Djokovic hatte nur ganz zu Beginn der Partie etwas Mühe, nach dem ersten Break zum 4:2 war der Widerstand seiner Kontrahenten aber gebrochen. Im zweiten Satz leistete sich der Branchenprimus beim Stand von 5:0 eine kurze Unachtsamkeit, die Nishioka mit einem Break bestrafte. Es sollte der letzte Spielgewinn des 26-Jährigen sein.

In der zweiten Runde trifft Djokovic am Mittwoch auf Alex Molcan oder Federico Coria. Die beiden konnten ihre Begegnung am Montag aufgrund des am Abend wieder einsetzenden Regens noch nicht einmal beginnen und werden sich somit erst am Dienstag duellieren.

