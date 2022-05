French Open 2022: Novak Djokovic ohne Probleme im Achtelfinale

Novak Djokovic ist ohne Schwierigkeiten in das Achtelfinale der French Open 2022 eingezogen. Der Weltranglisten-Erste bezwang Aljaz Bedene mit 6:3, 6:3 und 6:2 und spielt nun gegen Diego Schwartzman.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.05.2022, 17:05 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic hat gegen Aljaz Bedene keine Probleme gehabt

Titelverteidiger Novak Djokovic hat es höchstselbst in die Hand genommen, den Spielplan am sechsten Tag der French Open 2022 wieder in die Spur zu bringen. Nachdem Leylah Fernandez und Belinda Bencic nämlich knapp drei Stunden lang den Chatrier belegt hatten, machte Djokovic mit Aljaz Bedene kurzen Prozess. Der Weltranglisten-Erste gewann mit 6:3, 6:3 und 6:2 und benötigte dafür lediglich 104 Minuten.

Das Ergebnis kommt nicht überraschend: Alle acht bisherigen gegen Bedene gespielten Sätze hat Djokovic für sich entschieden, auch am Freitag war der Belgrader nie in Gefahr. Im Achtelfinale wartet nun schon eine schwierigere Aufgabe auf Djokovic: es geht gegen Diego Schwartzman, der sich gegen Grigor Dimitrov in drei Sätzen behaupten konnte.

Bedene jedenfalls hat nicht die Waffen, um Novak Djokovic gefährlich zu werden. Der Branchenprimus dominierte von der Grundlinie aus, auch der Aufschlag funktionierte gut. Djokovic bleibt damit auch in Paris ohne Satzverlust. Zuletzt hatte er das ATP-Masters-1000-Turnier in Rom für sich entschieden, ohne einen Durchgang abgeben zu müssen.

