French Open 2022: Nutzt Casper Ruud die Gunst der Stunde?

Casper Ruud spielte sich bei den French Open relativ geräuschlos in Viertelfinale. Allerdings sollte man den Norweger spätestens jetzt auf dem Zettel haben.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 01.06.2022, 16:11 Uhr

© Getty Images Casper Ruud spielte sich relativ geräuschlos ins Viertelfinale

Über Casper Ruud wurde in Paris dieser Tage kaum geredet. Es ist dies wohl kein allzu großes Problem für den Norweger, der das große öffentliche Rampenlicht ohnehin nur bedingt genießt und stattdessen lieber Taten auf dem Court sprechen lässt - und diese können sich mehr als nur sehen lassen!

Nach seiner Teilnahme an den ATP Finals in der vergangenen Saison schloss Ruud heuer unverzüglich an die Erfolge des Vorjahres an und sicherte sowohl in Buenos Aires als auch in Genf den Titel. Bei den French Open qualifizierte sich der 23-Jährige nun zum ersten Mal in seiner Karriere für ein Grand-Slam-Viertelfinale. Und in diesem muss für den Weltranglistenachten noch lange nicht Schluss sein.

Denn Ruud landete in der unteren Hälfte des Tableaus und vermied somit vor dem Finale ein etwaiges Aufeinandertreffen mit Novak Djokovic, Rafael Nadal, Alexander Zverev oder Carlos Alcaraz. Dass mit Stefanos Tsitsipas nun auch der etatmäßige Viertelfinalgegner des Norwegers nicht mehr im Turnier vertreten ist, dürfte Ruud ebenfalls alles andere als ungelegen kommen.

In der Runde der letzten acht wartet auf Ruud mit Holger Rune ebenfalls ein Major-Viertelfinal-Debütant. In den bisherigen drei direkten Duellen gab der Norweger noch keinen Satz ab. Sollte sich das auch am Mittwoch nicht ändern, bekäme er es im Halbfinale mit Andrey Rublev oder Marin Cilic zu tun. Ebenfalls eine vermeintlich machbare Aufgabe.

Hier das Einzel-Tableau in Roland Garros