French Open 2022: Rafael Nadal - „Jedes Match könnte mein letztes hier sein“

Rafael Nadal steht am Dienstag im Viertelfinale gegen Novak Djokovic vor einer Mammutaufgabe. Neben der brillanten Form des Weltranglisten-Ersten macht auch Nadals körperlicher Zustand Sorgen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.05.2022, 22:03 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal - was für eine Legende!

Rafael Nadal kommt also etwas mehr als eine halbe Stunde nach seinem Fünf-Satz-Erfolg gegen Félix Auger-Aliassime in der Presse-Konferenzeraum 1. Der so voll ist wie noch zu keinem Zeitpunkt während der French Open 2022. Nadal, das hat man auch schon auf dem Court gesehen, geht es nicht besonders gut. Er hat Fuß. Nicht ganz so schlimm wie in Rom, wo er gegen Denis Shapovalov aufgeben musste, ohne tatsächlich aufzugeben. Natürlich sagt er dazu nichts Spezifisches, nur so viel: „Jedes Match hier könnte mein letztes sein.“ Am Dienstag wartet Novak Djokovic, die Chancen stehen aus Sicht des 13-maligen Champions schlecht. Djokovic ist pumperlgesund, trägt wegen der ganzen Australien-Geschichte immer noch einen heiligen Zorn in sich, den er auf dem Platz in positive Energie kanalisiert.

Nach menschlichem Dafürhalten wird Rafael Nadal das Viertelfinale am Dienstag gegen Novak Djokovic nicht gewinnen können. Was an seinem Legendenstatus nichts ändern wird. Dieser Biss, den er nach so vielen Jahren noch zeigt: ein Wahnsinn. Und ein Beispiel für die jüngere Generation, was es braucht, um wirklich in den Olymp aufzusteigen. Hilfreich auch seine Antwort darauf, warum er das Match gegen einen sehr gut aufgelegten Auger-Aliassime eben doch wieder gewonnen hat: Er, Nadal, habe am Ende besser gespielt.

So einfach ist das.

Ein Gegner von Nadal wird angefeuert? Auf dem Chatrier?

Es hatte sich im Übrigen fast Unerhörtes zugetragen am fortgeschrittenen Nachmittag auf den Tribünen des Court Philippe-Chatrier: Sprechchöre für einen Gegner von Rafael Nadal, der weder Lokalmatador noch Schweizer mit Maestro-Status war. Die Rafa-Fans hielten schnell und lautstark dagegen, aber die nächste Generation scheint auch auf den Rängen angekommen zu sein.

Was bei Félix Auger-Aliassime angekommen ist: Dass man gegen Rafael Nadal seine Chancen nutzen muss. Und die hatte sich der Kanadier ja erarbeitet. Im Übergang von Defensive auf Offensive kann Nadal aber außer Novak Djokovic niemand das Wasser reichen. Und wenn die Mühle einmal angeworfen ist, dann kommt da kaum jemand wieder raus.

Noch was? Aber ja. Mit welcher Souveränität Nadal eine zu anderen Anlässen vielleicht witzige, unter den gegebenen Umständen aber deplatzierte Frage beantwortet, das muss ihm auch erst mal einer nachmachen. Am Dienstag gibt es die nächste Pressekonferenz mit Rafael Nadal in Paris. Es könnte seine letzte als aktiver Spieler in Roland Garros sein.

