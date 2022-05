French Open 2022: Rafael Nadal vs Jordan Thompson im TV, Livestream und Liveticker

French-Open-Rekordsieger Rafael Nadal (ATP-Nr. 5) startet heute seinen Anlauf auf den Titel - gegen Jordan Thompson. Das Spiel gibt es ab ca. 15 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV und im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 23.05.2022, 12:16 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal, Jordan Thompson

Rafael Nadal war mal wieder ganz in seinem Element: Auf dem Platz in Paris wieder leichtfüßiger und mit 20 Meilen mehr auf der Vorhand (eine Schätzung von Alexander Zverev). Und abseits: Mr. Understatement persönlich. Der Fuß? Schmerze natürlich, wie immer. Aber das Ganze sei nun mal eine Frage der Intensität. Ist der Schmerz tragbar - oder so hoch, dass das Tennis und seine Bewegung darunter leide? Diese Frage stelle sich.

Die Antwort: Weiß noch niemand. Er sei sicher aktuell nicht der Favorit, so Nadal, der 13-fache Titelträger im Stade Roland Garros. Aber man wisse ja, wie das so laufen könne.

Heißt im Klartext: Nadal will sich reinspielen in seine French Open 2022. Und nach dem Überraschungstriumph bei den Australian Open trotz zwischenzeitlichen Rippenbruchs, trotz der Probleme am Fuß, möglichst den 14. Sieg einfahren. Und gleichzeitig Grand-Slam-Titel Nummer 22 holen.

Nadal-Gegner Jordan Thompson: Kein Sandplatzexperte

Im Weg steht ihm zunächst Jordan Thompson. Der Australier hat auf Sand bislang nicht für Furore gesorgt, sieben Challenger-Titel stehen auf dem Habenkonto des Weltranglisten-82, sechs davon auf Hartplatz. Bei den French Open ist er bislang noch nie über die zweite Runde hinausgekommen. Und die Lose waren zumindest schon um einiges einfacher.

Im direkten Vergleich führt Rafael Nadal gegen Jordan Thompson: 2020 stand man sich in Paris gegenüber - jedoch beim Hallenturnier im Herbst (auf Hartplatz). Der Sieger: Nadal, mit 6:1, 7:6 (3).

Wann spielt Rafael Nadal?

Das Match zwischen Rafael Nadal und Jordan Thompson ist als drittes Spiel nach 12 Uhr auf Court Philippe-Chatrier angesetzt, könnte also gegen 15 Uhr starten. Ihr seid natürlich live dabei bei ServusTV im Fernsehen und Livestream. Und im Liveticker bei uns!