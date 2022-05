French Open 2022: Rafael Nadal zieht Novak Djokovic nach

Rafael Nadal ist wenige Minuten nach Novak Djokovic in das Achtelfinale der French Open 2022 eingezogen. Nadal schlug Botic van de Zandschulp mit 6:3, 6:2 und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.05.2022, 17:54 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal hat den Court Suzanne-Lenglen am Freitag beherrscht

Alles steuert auf das mit Spannung erwartete Viertelfinale zwischen Novak Djokovic und Rafael Nadal bei den French Open 2022 zu. Denn wenige Minuten, nachdem sich Djokovic auf dem Court Philippe-Chatrier gegen Aljaz Bedene sicher in drei Sätzen behauptet hatte, zog auch Rafael Nadal mit einem 6:3, 6:2 und 6:4 gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp in das Achtelfinale ein.

Beide Spieler benötigen damit noch einen Sieg, damit es in der Runde der letzten acht zum ganz großen Schlager kommt. Djokovic spielt am Sonntag gegen Diego Schwartzman aus Argentinien, Nadal trifft auf Félix Auger-Aliassime, der gegen Filip Krajinovic, in drei Sätzen bezwang. Im vergangenen Jahr hatten sich die beiden Legenden Djokovic und Nadal in der Vorschlussrunde ein grandioses Match geliefert. Pikanterie am Rande: Nadals Achtelfinalgegner aus Kanada wird von Onkel Toni beraten. Und niemand kennt Rafael besser als jener Mann, der ihn zum Meisterspieler geformt hat.

Das zweitgrößte Stadion der Anlage war beim Auftritt des 13-maligen Champions Nadal bis auf den letzten Platz gefüllt, van de Zandschulp wehrte sich nach Kräften, schaffte sein erstes Break allerdings erst beim Spielstand von 1:4 im dritten Satz. Da war das Match im Grunde schon für Nadal gelaufen. Allerdings: Im allerletzten Spiel hatte der Niederländer noch einmal die Chance auf den Ausgleich. So etwas dürfte sich Nadal gegen Djokovic wohl nicht erlauben.

