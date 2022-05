French Open 2022: Rune schlägt Shapovalov im Outback

Holger Rune hat bei den French Open 2022 in der ersten Runde gegen Denis Shapovalov mit 6:3, 6:1 und 7:6 (4) gewonnen. Die Platzansetzung für dieses Match ist eher suboptimal geraten.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.05.2022, 14:15 Uhr

© Getty Images Holger Rune ist gut in die French Open 2022 gestartet

Von Jens Huiber aus Roland Garros

Es ist natürlich recht und billig, dass Alizé Cornet am Dienstag die Wettkampfhandlungen auf dem Court Philippe-Chatrier eröffnet hat. Das größte Stadion im Stade Roland Garros, das wäre für die Begegnung zwischen Holger Rune und Denis Shapovalov dann doch eine Nummer zu groß gewesen. Aber dann gleich der 12er? Das war nun wirklich ziemlich tief gegriffen bei der Zuteilung der Spielplätze.

Man muss sich das nämlich so vorstellen: An den Court 12 ist der Court 13 mit angeschlossen, die Tribünen an der einen Stirnseite schließen direkt aneinander an, an der anderen Stirnsseite gibt es keine Sitzmöglichkeiten. Was zur Folge hat, dass herzlich wenige Fans einen Platz mit Blick auf das Match zwischen dem München-Sieger und dem Nadal-Bezwinger von Rom (schon klar: Rafa war da fußkrank) erstreiten konnten. Die naheliegende Lösung, sich alternativ auf der Tribüne des 13ers zu positionieren und Rune vs. Shapovalov aus der Weite zu beobachten, war eben das: naheliegend. Weshalb sich vor den Eingängen Warteschlangen bildeten, die enorme Geduld erforderten.

Shapovalov nicht sonderlich interessiert

Wer es dennoch geschafft hat - und sich nicht vom ewig jungen Schlager Aleksandra Krunic gegen Kamilla Rakhimova ablenken ließ - der konnte etwa folgende Eindrücke sammeln: Holger Rune ist noch nicht so weit wie der fast gleichaltrige Carlos Alcaraz (die Geburtstage der beiden Youngster liegen nur wenige Tage auseinander). Während der Spanier die Bälle so gut wie immer mit kristallklarem Ton und Timing trifft, mischt sich bei Rune erstaunlich oft ein wenig Rahmen ein. Was nichts daran ändert, dass auch der 19-jährige Däne unaufhaltsam Richtung Weltspitze marschieren wird.

© privat/tennisnet Der Court 12 - betrachtet vom Court 13 aus

Auch eine Notiz wert: Denis Shapovalov war nach dem verlorenen ersten Satz nicht sonderlich interessiert am Gewinn des zweiten. Und hatte sich beim Stand von 4:5 im dritten Akt und Aufschlag Rune wohl schon im Geiste nach Stuttgart verabschiedet, wo der Kanadier in zwei Wochen seine Rasen-Kampagne 2022 eröffnen wird. Aber Rune vergab ziemlich leichtfertig seinen ersten Matchball, hatte dann sogar Glück, ins Tiebreak zu kommen.

Rune wohl wieder auf einem kleinen Court

Da führte Rune schnell mit 5:2, Shapovalov half wie zuvor im zweiten Satz freundlich mit. Die Matchbälle zwei und drei verdiente sich Holger Rune, der 2019 die Junioren-Konkurrenz in Roland Garros gewonnen hat, mit einem formidablen Aufschlag. Den Sieg, Runes ersten in einem Grand-Slam-Hauptfeld, lieferte Shapovalov dann mit einem Vorhandfehler auf dem Silber-Tablett.

Wer den nächsten Auftritt des Teenagers sehen möchte, der sollte sich keine Illusionen hinsichtlich freier Platzwahl machen: Es geht entweder gegen Henri Laaksonen oder Pedro Martinez, beide bei weitem nicht so prominent wie Shapovalov. Da könnte der Court 5 das Höchste der Gefühle sein.

Hier das Einzel-Tableau in Roland Garros