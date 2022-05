French Open 2022: Rune stoppt Gaston, Ruud übersteht Fünfsatzschlacht

Holger Rune steht nach einem Dreisatzsieg über Hugo Gaston erstmals in seiner Karriere im Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers. Zudem gelang auch Casper Ruud der Sprung in die Runde der letzten 16 - jedoch nicht ohne Drama.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.05.2022, 22:59 Uhr

© Getty Images Holger Rune ließ Hugo Gaston keine Chance

Toller Erfolg für Holger Rune: Der erst 19-jährige Däne steht bei den French Open im Achtelfinale. In der dritten Runde setzte sich der Weltranglisten-40. gegen den Lokalmatador Hugo Gaston klar mit 6:3, 6:3 und 6:3 durch. Am Montag trifft Rune im ersten Grand-Slam-Achtelfinale seiner Karriere auf Stefanos Tsitsipas, der gegen Mikael Ymer überhaupt keine Probleme hatte.

Ähnlich erging es in der Night Session auf dem Court Philippe-Chatrier auch Rune, der sich selbst von einem frühen Breaks Gastons in Satz eins nicht aus der Ruhe bringen ließ. Nach nicht einmal zwei Stunden Spielzeit verwandelte der Däne seinen zweiten Matchball zum niemals gefährdeten Sieg. Somit blieb Rune in Paris weiterhin ohne Satzverlust.

Deutlich härter musste indes der an Positon acht gesetzte Casper Ruud kämpfen. Der Norweger sah sich gegen Lorenzo Sonego mit einem 1:2-Satzrückstand konfrontiert, siegte letztlich aber noch mit 6:2, 6:7 (3), 1:6, 6:4 und 6:3. Er bekommt es in der Runde der letzten 16 mit Hubert Hurkacz zu tun.

Hier das Einzel-Tableau in Roland Garros