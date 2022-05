French Open 2022: Sinner nervenstark, im Achtelfinale gegen Rublev

Jannik Sinner ist mit einem Sieg über Mackenzie McDonald in die dritte Runde der French Open 2022 eingezogen. Dort trifft der Südtiroler auf Andrey Rublev.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.05.2022, 14:34 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner steht bei den French Open 2022 im Achtelfinale

Sinner eröffnete die Samstags-Matches auf dem Court Simonne-Mathieu. Leicht lädiert offenbar, unter seinem linke Knie trug der Südtiroler einen Verband. Von einer Beeinträchtigung war aber vor allem in Satz eins nichts zu merken: Sinner schaffte ein frühes Break, servierte souverän zum 6:3 aus. In Durchgang zwei schien McDonald das Blatt wenden zu können - Sinner aber zeigte Nerven aus Stahl: Er wehrte nicht weniger als elf Satzbälle seines US-amerikanischen Gegners ab. Damit war der Spirit von McDonald auch gebrochen. Sinner gewann mit 6:3, 7:6 (6) und 6:3.

Im Achtelfinale geht es für Jannik Sinner am Montag gegen Andrey Rublev. Der Russe lieferte sich einen großen Kampf mit dem Chilenen Cristian Garin mit 6:4, 3:6, 6:2 und 7:6 (11). Das Match hätte gut und gerne auch in den fünftem Satz gehen können - Garin vergab allerdings einen seiner Satzbälle mit einem eigentlich einfachen Vorhand-Volley.

Im direkten Vergleich mit Rublev hat Sinner die Nase vorne. Von den bisherigen drei Begegnungen mit dem Russen gingen zwei an den Italiener, die letzte in diesem Jahr in Monte-Carlo. Sinner setzte sich damals mit 5:7, 6:1 und 6:3 durch.

