French Open 2022: Stefanos Tsitsipas lässt Mikael Ymer keine Chance

Stefanos Tsitsipas ist mit einem klaren Dreisatzerfolg über Mikael Ymer ins Achtelfinale der French Open eingezogen. Hier könnt ihr das Spiel im Ticker nachlesen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.05.2022, 18:32 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas steht in Paris in Runde vier

Lockerer Arbeitstag für Stefanos Tsitsipas: Der Weltranglistenvierte hatte in der dritten Runde der French Open mit dem Schweden Mikael Ymer keine Probleme und siegte auf dem Court Suzanne-Lenglen klar mit 6:2, 6:2 und 6:1. Im Achtelfinale trifft der Grieche auf Hugo Gaston oder Holger Rune.

Diese Herausforderung dürfte am Montag eine ungleich größere werden als jene am Samstag. Ymer wusste Tsitsipas zu keinem Zeitpunkt des Matches zu fordern und fand über die gesamte Spielzeit hinweg nur einen Breakball vor. Dabei hatte Tsitsipas in Roland Garros bislang nicht den besten Eindruck hinterlassen: Zum Auftakt der French Open musste der 23-Jährige gegen Lorenzo Musetti einen 0:2-Satzrückstand aufholen und auch in Runde zwei hatte er bei seinem Viersatzerfolg über Zdenek Kolar große Probleme.

Cilic beendet French-Open-Karriere von Simon

Neben Tsitsipas gelang in den frühen Abendstunden auch Marin Cilic und Hubert Hurkacz der Einzug ins Achtelfinale. Cilic beendete mit einem 6:0, 6:3 und 6:2-Erfolg über Gilles Simon, der am Ende des Jahres aufhören wird, die French-Open-Karriere des Franzosen. Hurkacz hatte mit David Goffin ebenfalls kaum Probleme und gewann mit 7:5, 6:2 und 6:1.

Hurkacz bekommt es nun mit dem Sieger des Duells zwischen Casper Ruud und Lorenzo Sonego zu tun, Cilic fordert Daniil Medvedev. Der Weltranglistenzweite hatte sein Achtelfinalticket schon einige Stunden zuvor mit einem überraschend glatten Erfolg über Miomir Kecmanovic gelöst. Zudem stehen auch Andrey Rublev und Jannik Sinner in der Runder der letzten 16.

