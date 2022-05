French Open 2022: Überraschung! Marin Cilic überrollt Daniil Medvedev

Marin Cilic steht überraschend im Viertelfinale der French Open, der Kroate warf den Weltranglistenzweiten Daniil Medvedev mit einer beeindruckenden Performance in drei Sätzen aus dem Turnier. Nun geht es gegen Andrey Rublev.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 30.05.2022, 22:55 Uhr

Marin Cilic steht nach einem Sieg über Daniil Medvedev im Viertelfinale

Daniil Medvedev hatte sich augenscheinlich richtig gefreut, bei den French Open 2022 auch einmal in der Night Session ranzudürfen. Und das ausgerechnet gegen Marin Cilic, so etwas wie ein Lieblingsgegner des Russen, gingen doch die bisherigen drei Duelle mit dem Kroaten allesamt an den Weltranglistenzweiten. Keines dieser fand aber auf Sand statt, wie Medvedev im Vorfeld des Matches freilich auch angemerkt hatte.

Dass Sand nicht Hartplatz ist, dürfte einleuchten. Dass Sand nicht gleich Sand ist wohl ebenso. Was aber auch Medvedev offenbar doch etwas überrascht zu haben schien, ist, wie unterschiedlich der Court Philippe-Chatrier zu bespielen ist, sobald die Abendstunden in Paris angebrochen sind - und der Ball eben nicht mehr so hoch abspringt, wie das noch tagsüber der Fall ist.

Cilic taktisch perfekt eingestellt

Marin Cilic hingegen zeigte sich bestens auf diesen Umstand vorbereitet, kloppte von Beginn an bedingungslos mit der Vorhand auf den gelben Filzball ein und hatte taktisch vor allem eine Marschrichtung vorgesehen: Angriff ist die beste Verteidigung. Ein Goldgriff. Nach gerade einmal 31 Minuten ging Satz eins an den Kroaten, der auf das Break zum 4:2 zum Satzgewinn noch ein weiteres drauflegte - und damit Durchgang zwei eröffnen durfte.

Kein Nachteil, wie sich herausstellen sollte. Cilic servierte munter vorne weg, schnappte sich auch in Satz zwei als erster das Break und zog schnell auf 5:2 davon. Zwar gelang es Medvedev nun, noch einmal mit eigenem Aufschlag zu verkürzen, am Ausgang des Satzes sollte dies herzlich wenig ändern. Weil Marin Cilic keine Nerven zeigte und mit eigenem Aufschlag ohne mit der Wimper zu zucken auf 2:0-Sätze stellte.

Medvedev gelingt keine Wende

Medvedev versuchte es nun mit etwas Abstand, verließ den Court Philippe-Chatrier für gute fünf Minuten. Ebenfalls mit wenig Erfolg. Denn diesmal musste der Russe bereits im ersten Aufschlagspiel sein Service abgeben. Ab nun lief rein gar nichts mehr zusammen beim Weltranglistenzweiten aus Russland: Cilic gelang ein weiteres Break zum 3:0, nach etwas mehr als einer Stunde und 40 Minuten machte der 33-Jährige den 6:2, 6:3 und 6:2-Erfolg perfekt.

"Es war ein absolut fantastisches Match vom ersten Punkt bis zum letzten. Ich habe eines der besten Matches meiner Karriere gespielt vom Start bis zum Ende", sagte Cilic nach seinem Dreisatzerfolg. "Die letzten fünfzehn Tage waren sehr gut für mich", so der Kroate, der gut trainiert habe, sich in den Matches gut gefühlt habe und generell einen sehr guten Rhythmus gefunden habe. Zusammengefasst: Marin Cilic fühlt sich großartig und ist bereit für die kommenden Aufgabe.

Diese trägt am Mittwoch den Namen Andrey Rublev, der am späten Nachmittag von einer verletzungsbedingten Aufgabe von Jannik Sinner (Knie) profitierte. Das zweite Viertelfinale auf der unteren Hälfte des Tableaus bestreiten Casper Ruud und Holger Rune, der gegen Stefanos Tsitsipas für eine Überraschung sorgte. Oben treffen Novak Djokovic und Rafael Nadal sowie Alexander Zverev und Carlos Alcaraz aufeinander.