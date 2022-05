French Open 2022: Viertelfinale! Novak Djokovic ist schon da - zieht Rafael Nadal nach?

Novak Djokovic ist ohne Probleme in das Viertelfinale der French Open 2022 eingezogen. Der Titelverteidiger blieb auch gegen Diego Schwartzman ohne Satzverlust und spielt am Dienstag nun entweder gegen Rafael Nadal oder Félix Auger-Aliassime.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.05.2022, 15:51 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic am Sonntag auf dem Court Suzanne-Lenglen

Die Vorzeichen standen gut für Novak Djokovic vor dem siebenten Duell mit Diego Schwartzman. Andererseits: gegen welchen Kontrahenten tun sie dies nicht? Sechs Matches hatte es zwischen dem Titelverteidiger aus Serbien und dem Argentinier gegeben, Schwartzman hatte noch nicht angeschrieben. Daran änderte sich auch am Sonntagnachmittag auf dem Court Suzanne-Lenglen nichts. Djokovic gewann mit 6:1, 6:3 und 6:3.

Lediglich zu Beginn des zweiten Durchgangs durfte Schwartzman kurz Hoffnung schöpfen. Der Argentinier ging mit einem Break in Führung. Wenn man Djokovic dieser Tage aber reizt, dann schlägt er unerbittlich zurück. So wie vor wenigen Tagen in Rom, wo er das ATP-Masters-1000-Turnier im Foro Italico ohne Satzverlust für sich entschied.

Djokovic gegen Nadal im Halbfinale 2021

Damit hat Novak Djokovic seinen Teil dazu beigetragen, dass es am Dienstag zum großen Schlager gegen Rafael Nadal kommen kann. Der spanische Rekordchampion muss dagegen noch gegen Félix Auger-Aliassime gewinnen. Dieses Match ist als drittes auf dem Court Philippe-Chatrier angesetzt.

2021 waren sich Djokovic und Nadal in der Vorschlussrunde begegnet. Damals hatte sich der spätere Titelträger Djokovic in vier grandiosen Sätzen behaupten können.

